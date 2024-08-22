«Салават Юлаев» подписал контракт с нападающим Хохряковым

«Салават Юлаев» подписал однолетний контракт с нападающим Петром Хохряковым, сообщает пресс-служба КХЛ. Ранее форвард уже выступал за уфимский клуб, а в прошлом сезоне провёл лишь 12 матчей за хабаровский «Амур» из-за травмы.

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Хохряков — обладатель Кубка Гагарина в составе санкт-петербургского СКА, чемпион Универсиады. Ранее он играл за челябинский «Трактор», уфимский «Салават Юлаев», омский «Авангард» и нижнекамский «Нефтехимик». Всего в Континентальной хоккейной лиге 34-летний форвард сыграл 700 матчей, в которых набрал 180 (85+95) очков.

В прошлом сезоне Хохряков провёл 12 матчей, в которых забросил одну шайбу и отдал две результативные передачи с показателем полезности «-1». Нападающий получил травму в октябре и выбыл до конца сезона.