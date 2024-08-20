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«Даже не понял, что произошло». Буше — о травме во время контрольного матча

Нападающий «Авангарда» Рид Буше заявил, что не понял, как получил травму во время одного из предсезонных матчей. Восстановление форварда займёт около месяца.

«Даже не понял, что произошло». Буше — о травме во время контрольного матча
© Чемпионат.com

— Что произошло в момент травмы, почему вы выбыли на месяц?

— Не знаю, я получил повреждение во время игры. Даже не понял, что именно произошло. Что есть, то есть, — сказал Буше в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

Напомним, 12 августа во время матча с минским «Динамо» Буше столкнулся с игроком соперников, после чего смог встать и добраться до скамейки самостоятельно, однако до конца матча он так и не появился на льду. Его место в тройке нападающих первого звена с Линденом Веем и Александром Яремчуком занял Игорь Мартынов.

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