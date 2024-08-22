Нападающий «Вашингтона» предсказал, когда Овечкин побьет рекорд Гретцки

Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Дилан Строум считает, что Александр Овечкин сможет побить рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ уже в следующем сезоне. До повторения рекорда россиянину осталось забросить 41 шайбу.

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«Я определённо так думаю. У него было гораздо больше сезонов с 40+ голами, чем без 40 голов. Все списали его со счетов на протяжении 40 первых игр в прошлом году, и он действительно вырвался вперёд во второй половине сезона. Так что я ожидаю многого от Ови, которого мы получили во второй половине прошлого сезона. Мы все ждём этого, и мы будем готовы. Я, конечно, буду стараться отдать ему пас. Такого парня нельзя списывать со счетов. У него один из лучших, если не лучший, бросок в НХЛ. Есть несколько парней с действительно хорошими бросками, но, по моему мнению, он входит в пятёрку лучших. Я вижу это каждый день. Каждый раз, когда парень может так бросать, всё зависит от ребят вокруг него, чтобы они доставили ему шайбу, и это то, что мы пытаемся сделать», — цитирует Строума пресс-служба клуба.

В прошлом сезоне Национальной хоккейной лиги 38-летний Овечкин принял участие в 79 матчах в регулярном чемпионате, в которых записал в свой актив 31 гол и 34 результативные передачи. Всего за карьеру в лиге на счету нападающего 853 гола и 697 результативных передач в 1426 матчах.