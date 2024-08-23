«Авангард» одержал победу над «Локомотивом» на Кубке Блинова

«Авангард» был сильнее «Локомотива» в матче предсезонного Кубка Блинова, который проходит в Омске.

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Встреча в пятницу завершилась со счетом 3:2 в овертайме в пользу омичей. Долгое время автором единственной шайбы в матче был форвард «Авангарда» Илья Рейнгардт, отличившийся на 5‑й минуте, однако затем канадский новичок «Локомотива» Байрон Фрейз сравнял счет на 56‑й минуте, а на отметке 57:28 шайбу забросил Максим Шалунов. Менее чем через минуту Алексей Макеев забил второй гол «Авангарда» и перевел встречу в овертайм.

Победную шайбу в дополнительном игровом отрезке забил Линден Вей.

Обе команды провели по три матча на турнире, «Локомотив» с 5 очками делит лидерство с «Трактором», в активе «Авангарда» 4 очка.

«Авангарду» 25 августа предстоит сыграть с «Сибирью», у «Локомотива» в запасе осталась встреча против «Барыса».