Российского вратаря обменяли из «Нэшвилла» в «Сан‑Хосе»

Клуб Национальной хоккейной лиги «Нэшвилл» обменял российского голкипера Ярослава Аскарова в «Сан‑Хосе», сообщает пресс‑служба «Предаторз».

Также «Шаркс» получили в рамках обмена нападающего Нолана Берка и выбор в третьем раунде драфта НХЛ 2025 года, принадлежавший «Колорадо».

«Нэшвилл» приобрел нападающего Давида Эдстрема, вратаря Магнуса Крону и условный выбор в первом раунде драфта НХЛ 2025 года.

Аскаров в 2020 году был выбран «Нэшвиллом» под общим 11‑м номером в первом раунде драфта НХЛ. С 2022 года он выступает в системе клуба. В прошедшем сезоне АХЛ 22‑летний вратарь провел 44 матча в регулярном чемпионате и отражал в среднем за игру 91,1% бросков. В НХЛ Аскаров сыграл в трех матчах и одержал одну победу.