Генменеджер «Сибири» прокомментировал подписание Карпова и Широкова

Генеральный менеджер «Сибири» Виктор Меркулов прокомментировал подписание контрактов с Сергеем Широковым и Максимом Карповым.

– Не рассматривали подписания Широкова и Карпова с имиджевой точки зрения? Потому что в «Сибирь» до этого хоккеисты с такими регалиями редко приезжали.

– Был такой момент. Я слышал, что «Сибирь» не очень сильно рассматривали как вариант. Но тот же Максим Карпов за один день согласился. Я думал, он будет думать, условно, дня три-четыре. Было сделано предложение, а на следующий день получен ответ. Меньше суток прошло. В первую очередь, конечно, не имиджевую историю мы преследовали, когда их приглашали. Каждый игрок был приглашён с определённой целью, под определённые задачи. Мы знали, для чего он нам нужен, как будет использован и какую пользу может принести как на льду, так и вне его.

Имиджевая история, может быть, какая-нибудь и состоялась. Всегда же здорово, когда к тебе приезжают чемпионы. Максим Карпов – свежий обладатель Кубка Гагарина, Сергей Широков – олимпийский чемпион, чемпион мира. Наверное, да, это повлияет на дальнейшую жизнь клуба, это же хорошо, — сказал Меркулов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.