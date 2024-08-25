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«Спартак» одержал волевую победу над ЦСКА по буллитам в товарищеском матче

В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» прошёл товарищеский матч между ЦСКА и «Спартаком». Победу в матче одержали хоккеисты «Спартака» со счётом 4:3 по буллитам.

«Спартак» одержал волевую победу над ЦСКА по буллитам в товарищеском матче
© Чемпионат.com

Голами в составе ЦСКА отметились Владислав Каменев, Прохор Полтапов, Константин Окулов. За красно-белых шайбы забросили Павел Порядин, Александр Пашин и Александр Беляев. Отметим, что к середине третьего периода «Спартак» проигрывал со счётом 1:3, но сумел перевести игру в овертайм. Дополнительное время не выявило победителя, а в серии буллитов сильнее оказались хоккеисты «Спартака». Ворота команд защищали голкиперы Иван Просветов и Дмитрий Николаев.

Следующие матчи команды проведут на традиционном предсезонном турнире на Кубок мэра Москвы 29 августа.

Хоккей
Иван Просветов
Владислав Каменев
Павел Порядин
Константин Окулов
Александр Беляев
Дмитрий Николаев
ЦСКА
Спартак