Рейтинг «горящих мест» КХЛ. Кого из тренеров уволят первым в новом сезоне?

Кому-то не стоит даже переживать, а других ждёт работа под колоссальным давлением.

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В Америке про тренеров и менеджеров, положение которых на постах сложно назвать безопасным, давно говорят: «под ними горит место». «Горящие» места в последнее время стали гораздо более распространённым явлением в НХЛ, чем в нашей лиге, где тренерам снова доверяют. Впрочем, далеко не все коучи в КХЛ могут чувствовать себя в безопасности, и сегодня мы ранжируем их по «теплоте» мест.

Обжигающий холод

Роман Ротенберг (СКА), Андрей Разин («Металлург»), Игорь Ларионов («Торпедо»)

Главный тренер и генеральный директор СКА в своём клубе царь, но всё-таки не царь и бог одновременно. После вылета во втором раунде от «Автомобилиста» президент клуба Александр Медведев сначала говорил про заседание совета директоров, однако потом выразил тотальную поддержку Ротенбергу и присоединился к критике судейства. Ну а сам Роман Борисович в каждом втором публичном выступлении не забывает поблагодарить генерального спонсора.

Место Разина кому-то могло показаться тёплым в прошлом году, однако чемпионство, завоёванное на год раньше ожидаемого, даёт ему гарантию свободной работы минимум на год — тем более «Магнитка» летом ещё и усилилась. Ларионов, несмотря на провал «Торпедо» во второй половине прошлого сезона, получил продление на три года и фактически выиграл аппаратную войну. Теперь «Торпедо» де-факто его личный проект.

Холодно

Игорь Никитин («Локомотив»), Алексей Кудашов («Динамо»), Николай Заварухин («Автомобилист»), Анвар Гатиятулин («Ак Барс»), Алексей Жамнов («Спартак»)

Позиции двух медалистов могли бы сильно пошатнуться в случае нового раннего вылета. Однако Заварухин, которого, по слухам, могли уволить ещё в ноябре, вывел команду из осеннего пике и привёл Екатеринбург к первым медалям в истории КХЛ, а Никитин смог исправить психологические проблемы своей команды. И «Автомобилист», и «Локомотив» сохранили бо́льшую часть костяка и точечно укрепились. Единственный фактор, который может бить по Никитину — его контракт истекает в конце сезона. Однако сейчас, в отличие от ситуаций с отставками Кудашова и Скабелки, на рынке нет тренеров с громким именем, которые могли бы немедленно усилить «Локо».

Состав «Ак Барса» летом сильно потерял в блеске — однако в кахаэловскую эпоху увольнять тренеров посреди сезона в Казани очень не любят. Отставка Олега Знарка стала исключением на катастрофическом фоне суперзвёздной команды, а Гатиятулин справедливо имеет репутацию тренера, который умеет создать правильный микроклимат. «Спартак» в прошлом году не только прыгнул выше головы, но и был одной из самых зрелищных команд КХЛ по игре. К концу сезона «Мегаспорт» начал стабильно заполняться зрителями, и уже это — хорошая причина говорить о безопасности позиций Алексея Жамнова.

Наконец, пост Алексея Кудашова находится под информационной атакой всё время работы тренера в клубе. Однако сохранение на посту спортивного директора Алексея Сопина ясно показало, что все атаки отбиты, а звёздные новички превращают бело-голубых в самую сбалансированную команду Запада. Здесь как минимум до конца сезона телодвижений ждать не стоит.

Прохладно

Леонид Тамбиев («Адмирал»), Андрей Мартемьянов («Амур»), Илья Воробьёв (ЦСКА), Андрей Козырев («Северсталь»)

Игорь Есмантович немало удивил заявлением о том, что в Москве собралась «дрим-тим»: о перспективах большинства новичков ЦСКА на уровне КХЛ мы можем только догадываться. Как мы уже знаем на примерах Игоря Никитина и Сергея Фёдорова, в ЦСКА теперь любой результат, кроме чемпионства, может стать поводом для отставки, а ожидания уже до старта сезона — высокие. Другое дело, что посреди сезона махать шашкой в Москве точно не будут.

Два тренера дальневосточных клубов продлили свои контракты ещё в концовке прошлого сезона, но ситуации у них разные. Тамбиев во Владивостоке уже начал процесс превращения в Петериса Скудру, по воле которого через команду за один сезон легко могли пройти четыре десятка человек. «Амур» же, пусть и потерял патрона-губернатора, как минимум на сезон сохранил прежнее финансирование и провёл достаточно умную трансферную кампанию, не заваливая деньгами ветеранов. Покушаться на тренера, который в прошлом году привёл «тигров» к лучшему результату в истории, обновлённое руководство вряд ли будет.

Наконец, Андрей Козырев в «Северстали» построил даже более яркую по игровому стилю команду, чем «Торпедо»-2022/2023, а этим летом тренер перевёз в Череповец многих хорошо знакомых игроков — в том числе и выдавшего свой лучший сезон пару лет назад Алексея Кручинина. На позиции Козырева может влиять разве что молодость команды и возможный «синдром второгородника» у игроков, ярко раскрывшихся год назад.

Комнатная температура

Михаил Кравец («Куньлунь»), Олег Леонтьев («Нефтехимик»), Сергей Зубов («Сочи»), Олег Браташ («Лада»), Дэвид Немировски («Барыс»), Павел Десятков («Витязь»)

В эту категорию попадают либо тренеры-новички в клубах-середняках, либо специалисты, которые уже показали свою способность прыгать выше головы с ограниченными ресурсами. Их отставка пока видится возможной только в случае какой-то тотальной катастрофы на старте сезона. Особняком здесь стоит Леонтьев: у «Нефтехимика» эта катастрофа уже случалась два сезона подряд, но в позапрошлом сезоне Нижнекамск вытащил себя за волосы, а вот в прошлом году сил уже не хватило. Третий подобный случай не будет выглядеть случайностью.

Тепло

Сергей Звягин («Авангард»), Виктор Козлов («Салават Юлаев»)

Ситуация Звягина в омском клубе подозрительно напоминает назначение Дмитрия Рябыкина: оба тренера не имели опыта работы главными в КХЛ, при этом назначение обоих апеллировало к преемственности «хоккея Хартли». У Рябыкина на старте имелся форс-мажор в виде месячной выездной серии, Звягин же столкнётся с необходимостью минимум месяц играть без двух лидеров команды. Кроме того, уже сейчас на домашнем турнире игроки «Авангарда» стали получать неприятные травмы.

«Салават Юлаев» очень мощно вложился в двух малопонятных для КХЛ легионеров, при этом сильно потерял в глубине и однозначно ослабил защиту. Козлов дважды оставался на своём месте после двух сенсационных вылетов в первом раунде, при этом оба сезона получал немало критики после унылой игры в регулярке (в прошлом году она длилась до осени). Непонятно, правда, считает ли руководство «СЮ», что у них ещё топ-клуб: судя по вложениям в контракты Ремпала и Тодда, явно считает. В таком случае любые проблемы на старте сезона будут бить по тренеру.

Горячо

Вадим Епанчинцев («Сибирь»), Бенуа Гру («Трактор»), Дмитрий Квартальнов («Динамо» Мн)

Ситуация в «Сибири» может превратиться в «идеальный шторм». Новое руководство получило контракты по странной схеме «1+2» и отказалось от напрашивавшегося омоложения состава, сильно вложившись в прошедших свой пик ветеранов. Губернатор области уже заявил, что одного лишь попадания в плей-офф будет мало, и завысил ожидания до финала. Опытных помощников у Епанчинцева нет — эта же проблема была и у Немировски год назад. В общем, давление огромное, а ресурсы у «Сибири» не лучше прошлогодних.

«Трактор» хорошо себя показал на турнире Блинова — но до начала сентября предсезонная игра и красивые пресс-конференции Гру ничего не будут значить. Бывший тренер канадской молодёжки уже столкнулся с небывалым прессингом со стороны общественности, которая стала поливать его сразу после назначения. Первые потенциальные неудачи усилят его в разы, и все в Челябинске вспомнят, что клуб убрал тренера с медалями. Это вовсе не значит, что Гру обречён на провал — но его запас прочности в случае непредвиденной ситуации выглядит меньшим, чем у коллег.

Минское «Динамо», казалось бы, могло сделать шаг вперёд уже в прошлом году, однако бо́льшую часть сезона шло на восьмом месте в условиях, когда тройка команд вне плей-офф отвалилась очень быстро. Стартовые условия на конец августа таковы: почти вся защита минчан теперь состоит из легионеров, с которыми отношения у Квартальнова якобы давно не складываются, Андрей Кареев на последнем рубеже оставляет кучу вопросов в межсезонье, минчане получают семь шайб от «Адмирала» и 10 (пусть и в неполном составе) от фарма «Металлурга». Угрожающих факторов очень много.