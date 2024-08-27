«Куньлунь» завершил выступление на турнире в Петербурге победой над «Сочи»

«Куньлунь» одержал победу над «Сочи» (5:2) в матче предсезонного турнира имени Николая Пучкова, который проходит в Санкт‑Петербурге.

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Дублем в составе китайского клуба отметился Люк Локхарт, также по разу забили Брэндон Ип, Тайлер Граовац и Спенсер Фу. У «Сочи» отличились Игорь Швырев и Дмитрий Тимашов.

Для обеих команд матч был заключительным на турнире. «Куньлунь» с 4 очками занимает 4‑е место в таблице, «Сочи» (1 очко) остался на последней шестой позиции.

Позднее во вторник в рамках турнира имени Пучкова пройдет встреча СКА и «Северстали».

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