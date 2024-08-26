Морозов допустил появление «Црвены Звезды» в КХЛ через несколько лет

Глава КХЛ Алексей Морозов оценил перспективы появления сербской «Црвены Звезды» в чемпионате.

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«С представителями «Црвены Звезды» мы встречались в Санкт-Петербурге, пригласив их на матч СКА — ЦСКА. Общались на разные темы и обсуждали дальнейшее взаимодействие. Однако из этого факта нельзя сделать вывод о неизбежном появлении клуба из Сербии в КХЛ. Возможно, через несколько лет такой вариант не будет смотреться фантастикой», – приводит слова Морозова «Спорт-Экспресс».

«Црвена Звезда» – действующий чемпион Сербии, играет на арене «Пионер», вмещающей две тысячи зрителей. Всего команда, основанная в 1946 году, выиграла национальный чемпионат 11 раз, а также 10 раз играла в финале. В 2019 году «Црвена Звезда» выиграла Международную хоккейную лигу, где выступают клубы Сербии, Хорватии и Словении.

В КХЛ выступают 23 клуба из четырех стран: России (19 команд), Беларуси («Динамо» Минск), Казахстана («Барыс») и Китая («Куньлунь Редстар»). В лиге никогда не побеждали клубы не из России.