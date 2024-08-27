Овечкин побывал на презентации молодежной команды московского «Динамо»

Нападающий Александр Овечкин побывал на презентации молодёжной команды московского «Динамо», сообщает пресс-служба бело-голубых. Капитан «Вашингтона» посетил динамовский музей где прошла презентация молодёжной команды бело-голубых.

© Чемпионат.com

На презентации присутствовали Александр Мальцев, Максим Афиногенов, Алексей Кудашов и другие прославленные динамовцы. Овечкин вручил игровые свитера на новый сезон хоккеистам молодёжки.

© ХК "Динамо"

В минувшем сезоне Национальной хоккейной лиги 38-летний Александр Овечкин принял участие в 79 матчах в регулярном чемпионате, в которых записал в свой актив 31 гол и 34 результативные передачи. Всего за карьеру в лиге на счету российского форварда 853 гола и 697 результативных передач в 1426 матчах. До рекорда Уэйна Гретцки по голам в НХЛ россиянину осталось забить 41 гол.