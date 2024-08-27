Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин оценил селекцию московского «Динамо» в текущее межсезонье.

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«Здесь выбирали тренерский штаб и генеральный менеджер. Усилили линию обороны, атаки и вратарскую позицию. Самое главное, чтобы сложился хороший коллектив, пришли мастеровитые игроки. Думаю, что всё у них получится», — сказал Овечкин «Чемпионату».

В межсезонье состав «Динамо» пополнили нападающие Антон Слепышев и Максим Комтуа. В обороне новичком бело-голубых стал Артём Сергеев, а на роль главного вратаря приглашён американский голкипер Хантер Миска. В прошлом сезоне московское «Динамо» в первом раунде плей-офф обыграло минских одноклубников, а во втором раунде уступило челябинскому «Трактору» в четырёх матчах.