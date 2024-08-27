Овечкин: высокое место Рябкина в преддрафтовом рейтинге НХЛ дорогого стоит

Место нападающего московского "Динамо" Ивана Рябкина в пятерке лучших игроков перед драфтом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2025 года дорогого стоит. Такое мнение журналистам высказал форвард "Вашингтона", воспитанник "Динамо" Александр Овечкин.

В рейтингах американского издания The Athletic и канадского канала Sportsnet, опубликованных в августе, Рябкин занимает четвертое и пятое места соответственно.

"Только что с ним познакомился, не видел, как он играл. Мне сказали, что он высоко котируется на драфте, это дорогого стоит. Ему надо только двигаться вперед, и самое главное, чтобы не было травм. Главное ему не бежать впереди паровоза", - сказал Овечкин.

В конце апреля было объявлено, что 17-летний Рябкин подписал с бело-голубыми первый профессиональный контракт на три года. В прошедшем сезоне Олимбет - Молодежной хоккейной лиги форвард набрал 58 очков (24 гола + 34 результативные передачи) в 44 матчах и разделил первое место с Артемом Ивановым в списке лучших бомбардиров команды. В плей-офф Рябкин провел 5 игр и отметился 6 очками (1 + 5).