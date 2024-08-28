Ротенберг отреагировал на просьбу игрока СКА о трехслойной туалетной бумаге

Роман Ротенберг высказался о просьбе игрока СКА о трехслойной туалетной бумаге

– Недавно в соцсетях летал ролик из эфира «КХЛ ТВ» о том, что некий игрок СКА потребовал у лиги, чтобы на выездах им предоставляли трехслойную туалетную бумагу. Неужели у вас в клубе такой райдер?

– Я думаю, это была шутка. Причем очень неудачная. Знаете, как говорят: «Вы дерзите?» – «Нет, мы шутим».

У нас есть проблемы намного серьезнее, чем толщина туалетной бумаги. Если мы копнем глубже, у нас везде существуют разные правила, у каждой региональной федерации хоккея. А их очень много по России. И все они не относятся к юрисдикции ФХР.

Нам нужен единый стандарт всего. И тогда у нас хоккей везде будет развиваться. И тренеры, и судьи, и дети. А когда ты приезжаешь на игру детишек, а там родители орут матом в алкогольном опьянении – это не развивает наш хоккей.

И мы должны вот эти вопросы решать, а не заниматься популизмом, обсуждая в эфире «КХЛ ТВ», какой должна быть туалетная бумага, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.