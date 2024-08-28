«Желаю здоровья Вовченко. Такое случается в хоккее» — тренер «Нефтехимика» Леонтьев

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев через «Матч ТВ» пожелал здоровья получившему травму хоккеисту магнитогорского «Металлурга» Даниилу Вовченко.

© КХЛ / Бабунов Сергей

В среду в матче Мемориала имени Ивана Ромазана при счете 2:1 в пользу «Металлурга» Андрей Разин увел команду в раздевалку после того, как Вовченко попал под силовой прием Романа Абросимова и без сознания упал на лед. Хоккеиста «Металлурга» увезли с площадки на носилках в специальном фиксирующем устройстве. Судьи после просмотра видеоповтора не усмотрели нарушения правил со стороны Абросимова. «Металлургу» присудили техническое поражение.

— Как вы отреагировали на слова Андрея Разина, сказанные в ваш адрес на пресс‑конференции?

— Пусть говорит что угодно. Меня это не задевает, это его мнение. Ради бога! Я не реагирую на такие высказывания, я выше этого.

— Из вашей команды связались с пострадавшим Даниилом Вовченко, пожелали ему здоровья?

— Я только здоровья ему желаю через «Матч ТВ». Сейчас наверняка поступит информация о его состоянии. Это же была двоякая ситуация. С одной стороны — вроде был правильный силовой прием. С другой — понятно, что человек получил серьезную травму. Это хоккей, бывает такое. Я не оправдываю ни Вовченко, ни Абросимова. Такое случается в нашем виде спорта, когда люди находятся в азарте.

Все стараются играть правильно. Никто не грубил, не хамил. Мы стараемся играть чисто, по правилам. Но если так случилось — что, мне оправдываться за игрока? Как я должен поступить?

— Даже если вы считаете, что Абросимов прав, нужно ему позвонить Вовченко и с ним поговорить: «Извини, так получилось».

— Наверняка Роман позвонит. Матч же только закончился. Что лезть к «Магнитке» по горячим следам, когда там всё наэлектризовано? Соперник любое наше действие воспримет как провокацию. Когда всё успокоится, мы пожелаем здоровья Вовченко. Встретимся, всё обсудим. Не надо просто из этого истерику наводить. Это хоккей, а не фигурное катание, — сказал Леонтьев «Матч ТВ».

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