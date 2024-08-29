Сопин: ради перехода в «Динамо» Сизов пошел на понижение контракта

Спортивный директор московского «Динамо» Алексей Сопин заявил, что ради перехода в стан бело-голубых защитник Антон Сизов пошёл на понижение контракта. Опытный игрок обороны был приобретён у «Торпедо» транзитом через «Металлург».

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— Знаю, что вы обратили внимание на Сизова ещё в ходе того плей-офф, когда он отлично сыграл за «Торпедо» и помешал вашему клубу пройти дальше. Дальше вы очень долго его вели, но в итоге подписали контракт всего на один сезон. Почему?

— Мы с Антоном проговорили этот момент. Он и сам понимает, что давно не играл (последний раз Сизов принял участие в официальном матче 13 января. – Прим. «Чемпионата»). Он пошёл на определённые финансовые уступки, согласившись на понижение зарплаты ради перехода в «Динамо».

Мы с ним договорились, что в октябре-ноябре вернёмся к вопросу о продлении контракта. Если Антон будет показывать ту игру, которую он и демонстрировал в «Торпедо», безусловно, мы будем заинтересованы в продлении с ним соглашения, — сказал Сопин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.