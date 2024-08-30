В соцсетях распространилась информация о гибели нападающего «Коламбуса»

В социальной сети Х появилась информация о гибели форварда «Коламбус Блю Джекетс» Джонни Годро. Отметим, что на данный момент официальных подтверждений этой информации нет.

По слухам, Годро и его брат Мэттью катались на велосипедах и были сбиты насмерть пьяным водителем. Полиция Нью-Джерси отказалась давать какие-либо комментарии на этот счёт. Эту информацию представил экс-судья НХЛ Тим Пил.

В минувшем сезоне Годро сыграл 81 встречу, в которых забросил 12 шайб и отдал 48 результативных передач, набрав в общей сложности 60 очков. За сборную США на чемпионате мира 2024 года Джонни провёл восемь матчей, где записал на свой счёт 11 (3+8) результативных баллов.

«Коламбус» в минувшем сезоне не смог пройти в плей-офф, оставшись на последнем, 16-м месте турнирной таблицы Восточной конференции.