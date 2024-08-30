Валиуллин ответил, мог ли «Ак Барс» снова назначить Знарка или Квартальнова

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин ответил на вопрос, мог ли клуб снова назначить главным тренером Олега Знарка или Дмитрия Квартальнова.

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— Рассматривали возможность пригласить Олега Знарка или Дмитрия Квартальнова или же их страницы в «Ак Барсе» уже перевёрнуты?

— Нет. И с Дмитрием Вячеславовичем, и с Олегом Валерьевичем мы остались в хороших отношениях. Так бывает — что-то получается, что-то не получается, — сказал Валиуллин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Напомним, в сезоне-2023/2024 клуб из столицы Татарстана вылетел в первом раунде Кубка Гагарина, уступив в серии «Автомобилисту» из Екатеринбурга (1-4). После этого команду покинул главный тренер Зинэтула Билялетдинов. На его место пришёл Анвар Гатиятулин.