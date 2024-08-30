ESPN рассказал подробности гибели Джонни Годро и его брата

Североамериканское издание ESPN рассказало подробности гибели нападающего «Коламбус Блю Джекетс» Джонни Годро и его брата Мэттью.

© Чемпионат.com

Как сообщает портал со ссылкой на данные полиции, водитель «Джип Гранд Чероки» врезался в Годро сзади, пытаясь справа обогнать внедорожник, который переместился, чтобы освободить дорогу для двух велосипедистов. Полиция, прибывшая на место происшествия в 20:19, сообщила, что оба брата получили смертельные травмы.

Водитель подозревается в том, что находился в состоянии алкогольного опьянения, ему предъявлены обвинения по двум пунктам: о причинении смерти в результате ДТП и вождении в нетрезвом виде. Органы правопорядка сообщили, что расследование продолжается.

Джонни Годро был 31 год, Мэтью — 29 лет.