Демидов готов уехать в НХЛ

Нападающий СКА Иван Демидов заявил о планах уехать в Национальную хоккейную лигу в следующем сезоне.

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— На следующий сезон решения об отъезде в НХЛ ещё не принял?

— Думаю, я готов уехать. Скорее всего, поеду в НХЛ.

— Андрей Марков сказал — чтобы заработать ещё больше уважения в Монреале, нужно освоить французский язык. Задумывался о его изучении?

— Скажу больше — начал уже изучать алфавит, но пока очень тяжело обстоят дела с произношением. Французы намеренно картавят, и для меня это очень трудно. Но я уже начал учить язык, — сказал Демидов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Демидов на драфте НХЛ — 2024 был выбран под пятым общим номером клубом «Монреаль Канадиенс».