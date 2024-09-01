Латвия крупно обыграла сборную Франции, обеспечив себе участие на Олимпиаде-2026

Сегодня, 1 сентября, завершился матч квалификации на Олимпийские игры — 2026 в Милане (Италия) между сборными Франции и Латвии. Со счётом 5:2 победу одержали латвийцы.

Хоккеистам сборной Франции удалось открыть счёт в этой встрече с точного броска Шарля Бертрана. Сборная Латвии уже через четыре минуты смогла сравнять счёт, а позже нарастила преимущество ещё четырьмя точными бросками по воротам соперников.

Напомним, этот матч являлся заключительным для команд в групповом этапе. Победителем группы по итогу этой встречи стала сборная Латвии, она получит возможность выступить на Олимпиаде-2026. Ранее у сборных Франции и Латвии было набрано по шесть очков.

Действующим победителем хоккейного турнира на Олимпиаде является сборная Финляндии.