Шведский клуб объявил сбор денег среди болельщиков на подписание игрока НХЛ

Шведский хоккейный клуб «МОДО» обратился к болельщикам с просьбой финансово помочь в приобретении своего воспитанника Маттиаса Норлиндера, выступающего за «Монреаль».

24‑летний хоккеист, который начинал карьеру в «МОДО» на юношеском уровне, в межсезонье поддерживает форму в родном клубе. Пресс‑служба шведов сообщила, что и у клуба, и у защитника существует взаимный интерес начать официальное сотрудничество.

— Мы давно и хорошо общаемся, и сейчас Матиас выразил готовность вернуться домой и вновь сыграть за «МОДО». Мы бы очень хотели иметь его в команде, но прямо сейчас не имеем достаточно средств (чтобы предложить контракт). Таким образом, мы обращаемся ко всем болельщикам клуба за помощью. Я верю, мы можем решить этот вопрос вместе, — цитирует сайт «МОДО» слова спортивного директора Хенрика Градина.

Посредством краудфандинга в «МОДО» рассчитывают собрать сумму в один миллион шведских крон (около 9 млн рублей).

Норлиндер был выбран «Монреалем» на драфте 2019 года в третьем раунде. С тех пор он сыграл 6 матчей в НХЛ, набрав одно очко, а большую часть заокеанской карьеры провел в «Лаваль Рокет» — фарм‑клубе «Канадиенс» в АХЛ.