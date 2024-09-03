«Жизнь бывает невероятно жестокой». Яромир Ягр — о смерти Джонни Годро
Олимпийский чемпион и двукратный обладатель Кубка Стэнли Яромир Ягр выразил соболезнования в связи со смертью хоккеиста Джонни Годро.
Ранее СМИ сообщали, что Годро и его брат Мэттью погибли в аварии, когда ехали на велосипедах по обочине шоссе в Нью‑Джерси. Автомобиль Jeep Grand Cherokee, за рулем которого находился 43‑летний Шон Хиггинс, совершил смертельный наезд на братьев, когда он попытался обогнать другой автомобиль. Сообщалось, что подозреваемый в убийстве Годро провалил тест на трезвость, мужчине предъявлены обвинения по двум пунктам.
Ягр выступал вместе с Годро за «Калгари». Именно с его передачи чешский хоккеист забросил последнюю шайбу в НХЛ.
— Честно говоря, никогда не думала, что напишу такой текст. Да, это был мой последний гол в НХЛ. Да, это был довольно хороший гол. Но это был прекрасный пас прежде всего. К сожалению, жизнь иногда бывает невероятно жестока. Спасибо Джонни Годро за то, что был там и своими невероятными выступлениями вселял надежду во всех ребят, что, хотя они и не самые крупные и выносливые, они могут добиться успеха на мировом уровне в НХЛ так же, как это сделал ты. Мои соболезнования всей семье. Спасибо тебе и твоему брату, — написал Ягр в социальной сети.
Матч ТВ: главные новости