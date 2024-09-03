«Жизнь бывает невероятно жестокой». Яромир Ягр — о смерти Джонни Годро

Олимпийский чемпион и двукратный обладатель Кубка Стэнли Яромир Ягр выразил соболезнования в связи со смертью хоккеиста Джонни Годро.

© Матч ТВ

Ранее СМИ сообщали, что Годро и его брат Мэттью погибли в аварии, когда ехали на велосипедах по обочине шоссе в Нью‑Джерси. Автомобиль Jeep Grand Cherokee, за рулем которого находился 43‑летний Шон Хиггинс, совершил смертельный наезд на братьев, когда он попытался обогнать другой автомобиль. Сообщалось, что подозреваемый в убийстве Годро провалил тест на трезвость, мужчине предъявлены обвинения по двум пунктам.

Ягр выступал вместе с Годро за «Калгари». Именно с его передачи чешский хоккеист забросил последнюю шайбу в НХЛ.