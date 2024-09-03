Глава КХЛ объяснил, почему весной не были проведены вынесенные матчи

Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов в интервью «Матч ТВ» заявил, что состояние арены в Монголии и финансовые затраты стали основными факторами решения отказаться от вынесенных матчей в этой стране.

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Прошлой осенью Морозов сообщал, что лига на связи с министерством спорта Монголии, и было предложено рассмотреть проведение выставочного матча в апреле с участием тех клубов, которые не попадут в плей‑офф.

— Почему КХЛ в итоге не поехала с выставочными матчами в Монголию, хотя такие планы были?

— Мы общались по поводу именно вынесенных матчей. Но, во‑первых, на местной арене нельзя проводить официальные игры КХЛ. Во‑вторых, мы просчитали затраты и пришли к выводу, что в этих условиях проведение одной игры будет слишком затратно для нас и для клубов, — сказал Морозов «Матч ТВ».

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