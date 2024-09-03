Морозов рассказал, возможно ли в КХЛ написание фамилий на двух языках

Двойного написания фамилий хоккеистов на свитерах на английском и русском языках ждать в КХЛ не стоит, не самое эффективное решение, которое приведет к загромождению, заявил «Матч ТВ» президент лиги Алексей Морозов.

© Матч ТВ

Руководство ВХЛ ранее приняло решение в текущем сезоне писать фамилии на свитерах игроков кириллицей. Главный тренер СКА Роман Ротенберг заявил «Матч ТВ», что КХЛ не надо переходить на кириллицу на форме из‑за зрителей в странах БРИКС. Сейчас фамилии игроков в лиге наносятся латиницей.

— Как вы относитесь к дискуссиям о том, стоит ли писать фамилии игроков на свитерах снова на русском языке? Возможно ли написание фамилий на двух языках на свитере? Сверху — английский, снизу — русский.

— КХЛ — международная лига, у нас играют команды из России, Белоруссии, Казахстана и Китая, поэтому фамилии игроков на свитерах пишутся на латинице. Английский язык — международный, наши матчи транслируются за рубежом. К этому уже все привыкли. Мы трепетно относимся к тому, чтобы форма команд оставалась максимально свободной от нашивки и спонсорских надписей. Нанесение двух фамилий будет загромождением, и форму игроки часто заправляют, поэтому вторая фамилия внизу не будет эффективной, — сказал Морозов «Матч ТВ».