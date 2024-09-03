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Дмитрий Губерниев: «СКА – раздражитель для всей страны, как настраиваются на «Зенит», так и на них. Команды со всей России хотят выиграть у Питера»

Дмитрий Губерниев оценил перспективы СКА в новом сезоне КХЛ.

Дмитрий Губерниев: «СКА – раздражитель для всей страны»
© Sports.ru

В прошлом сезоне армейцы проиграли «Автомобилисту» во втором раунде Кубка Гагарина со счетом 1-4 в серии.

– Какие перспективы у СКА в новом сезоне?

– Команда обречена бороться за Кубок Гагарина. Понятно, что любое место, кроме первого, – это неудача. Поэтому с таким серьезным пополнением, с таким подходом, я очень надеюсь, что поборется.

Но СКА – раздражитель для всей страны. Как люди настраиваются на «Зенит», так и настраиваются на СКА. В этом и прелесть нашего чемпионата – и футбольного, и хоккейного. Команды со всей России очень серьезно хотят выиграть у Питера.

– Почему в прошлом сезоне у СКА не получилось добиться своей цели?

– Очень хороша была «Магнитка», поэтому порадуемся за нее, – заявил комментатор Дмитрий Губерниев.

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