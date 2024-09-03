Лучший тренер КХЛ увел команду с матча. Разин настаивает на реформах предсезонных турниров

После матча с «Нефтехимиком» на Мемориале Ромазана, который запомнился травмой Даниила Вовченко и скандальным решением главного тренера «Металлурга» Андрея Разина увести команду, сам специалист выступил с предложением о реформировании предсезонных турниров в КХЛ.

Новая модель

«Мемориал Ромазана – это не только турнир, но и дань памяти великому человеку! Но можно его переформатировать. К примеру, сыграть с «Трактором» две игры: одну в Челябинске, вторую – в Магнитогорске. По итогам определить чемпиона. Или мы едем в Челябинск на одну игру, «Трактор» едет в Уфу, «Салават» едет к нам. Три игры, три дерби, полные трибуны! И самое главное – хоккеистов легче настроить, они не будут терять концентрацию, вероятность получить травму в разы меньше», – написал Разин в телеграм-канале.

Разин в своём предложении подчеркнул, что прежде хоккеистов на предсезонных турнирах мотивировали хорошими призами, но теперь этого нет. А напряжённый график матчей накануне старта регулярного чемпионата есть, что и способствует накоплению усталости и повышению вероятности потерять игрока перед сезоном.

Без борьбы никуда

Согласно регламенту КХЛ, в межсезонье командам можно провести максимум 12 товарищеских встреч. После сокращения сроков летней подготовки до одного месяца провести такое количество матчей нереально, да и не нужно. Клубы сами вправе регулировать план подготовки и участвовать в турнирах по желанию. Стоит ли полностью отменять предсезонные турниры? Сомнительно. Может, их реформировать?

Безусловно, у плотного графика межсезонья есть свои минусы. Командам приходится мотаться в другие города, тратиться на отели и дорогу. Кто-то из хоккеистов может получить травму и пропустить начало сезона. Однако с таким же успехом травмироваться можно и на тренировке. Достаточно вспомнить историю с форвардом «Авангарда» Владимиром Ткачёвым.

Можно ли ограничить силовые приёмы на предсезонных турнирах, чтобы избежать подобных рисков? Вероятно, нет. Это рентабельно для шоу и выставочных игр, а предсезонные турниры существуют, чтобы наигрывать сочетания и пробовать хоккеистов в условиях реальной спортивной борьбы. Проявлять излишнюю жестокость нельзя при любом раскладе, а игра в поддавки не принесёт командам никакой пользы.

Традиции под иным соусом

Предсезонные турниры – это особенность КХЛ. К примеру, в НХЛ команды проводят несколько контрольных матчей перед стартом сезона, и этим всё ограничивается. Летняя программа клубов КХЛ побогаче. У наших предсезонных турниров есть история и традиции, некоторые их них проводятся уже не один десяток лет. Отказываться от них не стоит, но можно изменить формат, чтобы уменьшить количество матчей и, как следствие, нагрузку на игроков.

Сейчас тренеры зачастую используют резервный состав в некоторых встречах предсезонных турниров с особенно плотным расписанием. Например, в матче с «Торпедо» на Кубке мэра Москвы главный тренер «Витязя» Павел Десятков выставил на эту встречу хоккеистов резерва.

«Когда получили календарь Кубка мэра и увидели, что турнир сдвинулся на один день к старту регулярного чемпионата, то сразу приняли решение, что один из матчей сыграем вот таким составом. Два дня подряд лидерам играть сейчас нет никакого смысла», – приводит слова Десяткова «Чемпионат».

Такие меры позволяют опробовать резерв, но ведут к утрате и так достаточно невысокого зрительского интереса к летним турнирам. Но что, если, к примеру, отказаться от группового этапа на предсезонных турнирах с участием четырёх команд, а вместо этого провести плей-офф с полуфиналами, финалом и матчем за третье место.

Гораздо интереснее смотреть матч навылет, чем игру с борьбой за очки в группе на турнире невысокого значения. Количество матчей, хотя и незначительно, но снизится, игры будут зрелищнее, и от этого выиграют все – как болельщики, так и команды.