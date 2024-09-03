Радулов рассказал, как сорвался вариант с переходом в московское «Динамо»

Форвард «Локомотива» Александр Радулов в интервью «Матч ТВ» заявил, что первым в межсезонье на него вышли представители московского «Динамо» и даже состоялась встреча с главным тренером команды Алексеем Кудашовым, но «что‑то не сошлось» далее на уровне агентов и менеджеров.

В межсезонье 38‑летний Радулов покинул «Ак Барс» и подписал однолетний контракт с ярославским «Локомотивом».

— Понятно, что на вас в межсезонье претендовало много клубов. Был разговор о вашем переходе в московское «Динамо». Что перевесило в пользу «Локомотива»?

— У меня был разговор с «Динамо». Можно сказать, они первыми на меня вышли, когда тот сезон закончился. Какое‑то время я ждал предложения от Казани, потому что не особо хотелось уходить, что‑то менять. Как вы знаете, у меня есть семья, дети. Ребенок пошел в школу, другой ходил на тренировки. Нас всё устраивало в Казани. Но это хоккей, это жизнь. Это бизнес, в конце концов.

Там приняли решение, и я вышел на рынок свободных агентов. Изначально был разговор с «Динамо». Я встречался с главным тренером Алексеем Кудашовым. Мы поговорили, вроде бы поняли друг друга. Но дальше на уровне агентов и менеджеров что‑то не сошлось.

Я уже конкретики не знаю, там не присутствовал и ни с кем не разговаривал. Потом узнал, что они подписали Антона Слепышева. И я понимал, что вариант с «Динамо» уже отпадает. Дальше начали искать команду, и через пару‑тройку дней позвонил Игорь Валерьевич (Никитин). Тогда я начал разговаривать с «Локомотивом», — сказал Радулов «Матч ТВ».

В прошлом сезоне форвард в составе «Ак Барса» набрал 40 (16+24) очков в 58 матчах регулярного чемпионата КХЛ, добавив к ним четыре (1+3) очка в четырех матчах плей‑офф.

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