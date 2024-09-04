«Локомотив» взял первый трофей сезона КХЛ! И повторил мощный клубный рекорд

«Металлург» едва не отыгрался с 0:3, но всё-таки не смог сравнять счёт в матче за Кубок Открытия.

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Континентальная хоккейная лига возвращается! 3 сентября в матче за Кубок Открытия в Магнитогорске сошлись финалисты Кубка Гагарина — 2024 «Металлург» и «Локомотив».

В межсезонье команды не стали производить кардинальных изменений и подошли к новой регулярке практически в том же виде, что и заканчивали предыдущий чемпионат. «Сталевары» весной-летом отпустили Никиту Гребёнкина в НХЛ, расстались с Максимом Карповым, Архипом Неколенко и Максимом Мухаметовым, а Александр Судницин завершил карьеру. Приобретений у магнитогорцев было ещё меньше — для основы подписаны лишь экс-»витязь» Скотт Уилсон и бывший форвард «Салавата» Данил Башкиров, которому был сделан оффершит.

Ярославцы также пополнили состав лишь двумя игроками — из-за океана в стан железнодорожников перебрался Байрон Фрейз, в прошлом сезоне игравший в системе «Вегаса», и Александр Радулов, покинувший «Ак Барс». Потери у подопечных Игоря Никитина нельзя назвать значительными — из клуба ушли ветераны Сергей Андронов и Егор Аверин и голкипер Иван Бочаров, а также был расторгнут контракт с Иваном Чеховичем.

Составы команд на первый матч нового сезона были не до конца оптимальными. В большей степени это касалось, конечно же, «Металлурга», который сегодня играл без автора «золотой» шайбы Даниила Вовченко, продолжающего восстанавливаться от последствий столкновения с Романом Абросимовым, казахстанских хоккеистов Никиты Михайлиса и Валерия Орехова, принимавших участие в квалификации к Олимпиаде, а также многих давно травмированных лидеров — Дениса Зернова, Данилы Юрова и Романа Канцерова. В результате в номинально четвёртом звене нападения появились вернувшийся в Россию Михаил Шалагин, Валерий Сапожников и Николай Майоров, за плечами которых всего 16 матчей в КХЛ на троих — и все на счету Шалагина.

«Локомотив» появился в более близком к оптимальному составе — кроме Алексея Береглазова и Рушана Рафикова, которые пропустили сегодняшний матч из-за травм, железнодорожники смогли заявить всех сильнейших игроков команды. В обойме оказались и связка Радулов — Бут, давшая огня во время предсезонки, и оба легионера ярославцев (Фрейз и Гернат), и даже восходящая звезда отечественного хоккея Егор Сурин и лучший защитник МХЛ прошлого сезона Марк Ульев.

Кадровые проблемы «Металлурга» сказали своё слово — «Локомотив» играл первым номером, больше владея шайбой и чаще атакуя позиционно. Впрочем, действительно опасных моментов за первые 20 минут гости почти не создали. «Сталевары» грамотно оборонялись, сильно ограничив бросковый потенциал железнодорожников — несмотря на довольно-таки большое (11) количество попыток, по-настоящему серьёзных проблем Илье Набокову серебряные медалисты прошло сезона не создали.

Хозяева же искали счастья в контратаках и местами казались даже ближе к голу, однако бросок Макара Хабарова с пятака парировал Даниил Исаев, а Павел Акользин после прострела с правого фланга от Люка Джонсона с близкого расстояния направил шайбу в считаных сантиметрах от ворот.

Во втором периоде «Металлург» начал действовать агрессивнее и совершил несколько хороших выпадов, однако действующим обладателям Кубка Гагарина не хватало точного завершающего броска. «Локомотив» ответил очень опасно — защита подопечных Андрея Разина оставила Радулова в полном одиночестве у ворот Набокова, однако опытнейший форвард не смог переиграть голкипера.

Все эти события происходили в равных составах — до середины встречи дисциплина с обеих сторон была идеальной. Но первое же нарушение привело к голу — Владислав Ерёменко ценой подножки остановил прорывавшегося к воротам Фрейза, а Артур Каюмов уже через полминуты стал автором первой шайбы нового сезона, в касание завершив красивый розыгрыш своей команды.

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Пока «Металлург» приходил в себя, «Локомотив» забросил ещё раз — Никита Кирьянов после скидки от Александра Полунина вышел на рандеву с Набоковым и направил шайбу в «домик» голкиперу магнитогорцев всего через 10 секунд после гола Каюмова.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Ярославцы повторили собственный рекорд по скорострельности в КХЛ — 25 августа 2017 года Владислав Картаев и Петри Контиола забросили две шайбы в ворота «Слована» за то же время.

А в середине третьего периода «Локомотив» сделал положение соперника в этом матче совсем незавидным. «Металлург» своих возможностей не использовал — винить в этом можно и невезение, и Исаева, — а вот команда Игоря Никитина смогла упрочить преимущество. Первое звено железнодорожников сделало всё красиво — Каюмов получил шайбу от Берёзкина, прокатился за воротами и прострелил на Шалунова. Центрфорварду оставалось лишь попасть в пустой угол, с чем он и справился.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Без гола чемпионы всё же не ушли — за шесть минут до конца третьего периода один из героев победного для «Металлурга» плей-офф Дмитрий Силантьев продемонстрировал отличное индивидуальное мастерство, поразив верхний угол ворот Исаева, даже несмотря на сопротивление Дмитрия Симашева, едва не приведшего к удалению последнего.

Интрига неожиданно возродилась и накалилась до предела за три минуты до сирены — хозяева грамотно использовали отложенный штраф и сократили отставание до минимума усилиями Люка Джонсона, который неотразимо щёлкнул от синей линии.

За полторы минуты до конца основного времени Андрей Разин заменил Набокова на шестого полевого, однако больше заброшенных шайб зрители так и не увидели — 2:3. «Локомотив» одержал первую победу в Магнитогорске за 11 лет — в октябре 2013-го железнодорожники взяли верх по итогам серии послематчевых бросков со счётом 2:1. В этом году Кубок Открытия уезжает в Ярославль.