Олимпийский чемпион удивился возвращению Евгения Кузнецова в КХЛ

Барабанов удивился возвращению Евгения Кузнецова в КХЛ
Возвращение обладателя Кубка Стэнли 2018 года и двукратного чемпиона мира Евгения Кузнецова в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ) стало неожиданным событием для многих. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" высказал олимпийский чемпион 2018 года, нападающий казанского "Ак Барса" Александр Барабанов.
31 июля петербургский хоккейный клуб СКА объявил о подписании четырехлетнего контракта с 32-летним Кузнецовым. Ранее в Национальной хоккейной лиге Кузнецов выступал за "Вашингтон" и "Каролину".
"Удивился ли возвращению Кузнецова? Скорее да, чем нет, никто не ожидал, что он вернется в Россию. Но так сложилась судьба, главное, чтобы ему было комфортно. Также это большой плюс для болельщиков", - сказал Барабанов.