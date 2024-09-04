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Барабанов удивился возвращению Евгения Кузнецова в КХЛ

Возвращение обладателя Кубка Стэнли 2018 года и двукратного чемпиона мира Евгения Кузнецова в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ) стало неожиданным событием для многих. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" высказал олимпийский чемпион 2018 года, нападающий казанского "Ак Барса" Александр Барабанов.

Олимпийский чемпион удивился возвращению Евгения Кузнецова в КХЛ
© globallookpress.com

31 июля петербургский хоккейный клуб СКА объявил о подписании четырехлетнего контракта с 32-летним Кузнецовым. Ранее в Национальной хоккейной лиге Кузнецов выступал за "Вашингтон" и "Каролину".

"Удивился ли возвращению Кузнецова? Скорее да, чем нет, никто не ожидал, что он вернется в Россию. Но так сложилась судьба, главное, чтобы ему было комфортно. Также это большой плюс для болельщиков", - сказал Барабанов.

Хоккей
Александр Барабанов
Евгений Кузнецов
СКА