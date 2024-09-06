Знарок стал сотрудником клуба НХЛ

Бывший тренер сборной России Олег Знарок стал сотрудником клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерс». Его фамилия появилась на сайте команды.

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Знарок указан в качестве европейского консультанта по развитию игроков и скаутингу.

Последним клубом 61-летнего специалиста был казанский «Ак Барс», пост главного тренера в котором он оставил в декабре 2022-го. Знарок покинул команду по собственному желанию.

В качестве тренера Знарок трижды выигрывал Кубок Гагарина. Дважды он завоевывал титул вместе со столичным «Динамо», один раз — с петербургским СКА. Также Знарок привел сборную России к победе на чемпионате мира-2014 и Олимпийских играх-2018.