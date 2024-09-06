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Знарок стал сотрудником клуба НХЛ

Бывший тренер сборной России Олег Знарок стал сотрудником клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерс». Его фамилия появилась на сайте команды.

Знарок стал сотрудником клуба НХЛ
© Lenta.ru

Знарок указан в качестве европейского консультанта по развитию игроков и скаутингу.

Последним клубом 61-летнего специалиста был казанский «Ак Барс», пост главного тренера в котором он оставил в декабре 2022-го. Знарок покинул команду по собственному желанию.

В качестве тренера Знарок трижды выигрывал Кубок Гагарина. Дважды он завоевывал титул вместе со столичным «Динамо», один раз — с петербургским СКА. Также Знарок привел сборную России к победе на чемпионате мира-2014 и Олимпийских играх-2018.

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