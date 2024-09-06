38-летний хоккеист из России подписал контракт с клубом НХЛ. Объясняем, что это значит

Совсем не факт, что Николай Кулёмин сыграет за «Оттаву».

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Даже после начала сезона КХЛ немалая часть именитых свободных агентов не получила контракты — и теперь без эпидемий травм или откровенных провалов на старте сделать им это будет уже сложнее. На фоне того, что на обочине остаются не только 33-летние игроки, но даже и 30-летние уровня Николая Прохоркина и Никиты Сошникова, имя Николая Кулёмина вообще не упоминалось. Могло показаться, что 38-летний форвард вообще завершил карьеру — и внезапно он подписывает контракт с «Оттавой», пусть и просмотровый! Что вообще происходит?

На просмотровых контрактах в НХЛ вообще можно обнаружить разношёрстную публику. Например, год назад в тренировочный лагерь «Колорадо» приехал Питер Холланд, пропустивший перед этим сезон и весьма бледно игравший в КХЛ. Причина таких подписаний — пункт 15.4 Коллективного соглашения. Он предусматривает, что в каждой предсезонной игре должно принять участие хотя бы восемь «ветеранов». Этот статус получают хоккеисты, которые в предшествовавшем сезоне провели 30 игр в основе, игроки с сотней игр в НХЛ за карьеру, а также игроки, выбранные в первом раунде драфта нынешнего года.

Тренеры в НХЛ обычно избегают выставления сильнейших составов на предсезонку, много экспериментируют с молодёжью и игроками фарма (особенно на выезде), поэтому такие игроки на просмотрах нужны, чтобы вписаться в правила лиги. Впрочем, есть на просмотрах и те, кто имеет реальные шансы закрепиться в основе, но есть сомнения, что у Кулёмина это получится. Игрок не выходил на лёд в матчах НХЛ с 2018-го, и последние сезоны в «Айлендерс» Николай провёл в роли игрока четвёртого звена.

Этот трансфер, кроме игровых, могут объяснить и бытовые причины. Кулёмин несколько лет назад подавал документы на оформление гражданства Канады, и грандиозный скандал вызвала формулировка в его документах: «Россия многое дала мне, но своим домом я считаю Канаду, мои дети заслуживают возможности жить в свободной и демократической стране». Всё это произошло на фоне того, что игрок получил от «Магнитки» 500 млн на три года. Кулёмин в интервью «Чемпионату» говорил: «Получение гражданства подразумевает, что хочешь жить в этой стране, плюс нужно предоставить все необходимые документы. Иначе зачем тебе гражданство? Просто приехать и уехать?»

С чисто хоккейной точки зрения возможен вариант Артёма Анисимова, который очень долго был на просмотре «Филадельфии», а потом провёл сезон в её фарм-клубе. У «Оттавы» в фарме очень мало опытных хоккеистов и вообще нет ни одного игрока старше 30, Кулёмин в теории может стать дядькой и играть на контракте АХЛ: и в НХЛ форвард заработал достаточно, и указанные выше щедрые сделки в КХЛ тоже помогли улучшить финансовое положение.

Кроме Кулёмина, просмотровые контракты подписали ещё несколько заметных хоккеистов.

После распада легендарных «тройняшек» Тайлер оказался самым слабым звеном из троицы: второй чемпионский плей-офф он провёл в четвёртом звене, а перед стартом того сезона вообще отправился на драфт отказов. Оценивать игру Джонсона по сливающему все полимеры «Чикаго» сложно, но даже в явном аутсайдере при ограниченном игровом времени он набирал почти по 0,5 очка за матч. «Бостону» очень нужна глубина состава за небольшие деньги, пока новый контракт Джереми Свеймана всё ещё подвис в воздухе.

В 2021-м обмен Враны на Энтони Манту казался выигрышным для обеих сторон — а в итоге оба вингера провалились. По «Вашингтону» это ударило больше, так как клуб сверху отдавал драфт-пики. Отрезками Врана выглядел крайне интригующе, однако этих отрезков было мало — сначала помешала травма плеча, а потом чех попал в программу помощи игрокам (отдельные источники намекали на наркотики). После этого «Детройт» не только простился с Враной, но и вообще разогнал всю чешскую диаспору. Попытка перезагрузки в «Сент-Луисе» оказалась неудачной, весной форвард не попал в заявку сборной на ЧМ — и теперь последний шанс в НХЛ даёт клуб, который Якуба и задрафтовал.

За какие-то полтора года Бэрри прошёл путь от основного защитника самой смертоносной бригады большинства НХЛ до человека, который сидит без предложений всё лето. Увы, это часто случается с возрастными защитниками амплуа Бэрри: можно вспомнить, как стремительно рухнула карьера Пи Кей Суббана. Непонятно, правда, зачем Бэрри именно готовящемуся уйти в полную перестройку «Калгари»: возможно, «огоньки» в случае успешного просмотра обменяют кого-то из защитников. Возможно, Бэрри подпишется в другом клубе — игроки на просмотре далеко не всегда выбирают ту команду, что их приглашала.

Форвард, который выигрывал Кубок Стэнли в «Лос-Анджелесе» и был частью знакового «звена 70-х» вместе с Картером и Тоффоли, как-то пропал из виду после обмена из Калифорнии. Чуть ли не самый значимый инфоповод, связанный с Пирсоном за это время, — нынешний форвард «Автомобилиста» Брендан Лайпсик назвал его жену толстой, за что поплатился местом в лиге. Даже с учётом того, что Таннер пропустил почти весь позапрошлый сезон из-за травмы, он видится хорошим вариантом для усиления глубины — силовиков его плана «Вегас» всегда ценил.

Пару лет назад история Кныжова была удивительно красивой: защитник, толком не игравший в КХЛ, прыгнул в основу «Сан-Хосе», когда клуб ещё не сливал сезоны. «Я защитник оборонительного плана, но в то же время тренеры обращают внимание на моё хорошее катание. Говорят, что хорошо вижу площадку и можно подключаться вперёд, если есть возможность», — говорил Кныжов. Увы, весь сезон-2021/2022 защитник пропустил из-за инфекции, полученной после операции — после этого Кныжов в основном играл в фарме «акул». Кто-то ждал возвращения Николая в Россию, но там права у СКА, состав которого и так плотно переполнен.