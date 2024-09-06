Овечкин прибыл в Вашингтон и сразу отправился на тренировку

Российский хоккеист, капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прибыл в распоряжение своего клуба из России и отправился на тренировку. Фото Овечкина опубликовал на своей странице в социальной сети Х «Вашингтон».

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В минувшем сезоне «Вашингтон» добрался до 1/4 финала конференций плей-офф НХЛ, где проиграл «Нью-Йорк Рейнджерс» со счётом 0-4 в серии.

Напомним, 38‑летний Овечкин набрал 65 (31+34) очков в 79 матчах регулярного сезона‑2023/2024 и помог «Кэпиталз» выйти в плей‑офф НХЛ. До снайперского рекорда Гретцки (894) в регулярных чемпионатах россиянину (853) осталось забросить 41 шайбу.

На счету хоккеиста победа в Кубке Стэнли 2018 года и трёхкратное чемпионство мира по хоккею.