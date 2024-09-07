«Спартак» отыгрался в основное время, но уступил «Сочи» в серии буллитов в матче КХЛ

Сегодня, 7 сентября, на льду «Мегаспорта» в Москве состоялся матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Местный «Спартак» встретился с «Сочи». Основное время матча не выявило победителя (1:1), как и овертайм, а в серии буллитов точнее оказались хоккеисты «Сочи».

© ХК «Спартак»

Первая шайба в матче была заброшена на 33-й минуте. Её автором, с передачи Алексея Василькова, стал Кирилл Рассказов. «Спартак» сумел сравнять за 24 секунды до конца основного времени матча. При игре 6 на 5 шайбой отметился Иван Морозов. Овертайм победителя не выявил, а в серии буллитов точнее оказались сочинцы.

В первом матче сезона «Спартак» обыграл ЦСКА (4:2). Теперь команду ожидает домашняя игра с минским «Динамо», которая состоится 9 сентября. Отметим, что в составе «Спартака» на матч с «Сочи» не оказалось второго снайпера минувшего сезона КХЛ Николая Голдобина, о причинах пропуска матча форвардом не сообщалось.

Для «Сочи» этот матч стал первым официальным в нынешней кампании. Впереди у сочинцев выездная игра с «Витязем» 9 сентября.