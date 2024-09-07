Попавший в секс-скандал хоккеист завершил карьеру в 24 года и устроился на стройку

Бывший канадский нападающий Алекс Форментон, ранее выступавший в НХЛ за «Оттаву», завершил карьеру в 24 года. Об этом сообщает CBC.ca cо ссылкой на судебные документы.

© ZUMA/ТАСС

Форментон является одним из пяти фигурантов секс-скандала с участием игроков молодёжной сборной Канады — 2018. Он обвиняется в сексуальном насилии, как и четыре его партнёра по той команде.

«Форментон живет в Барри, Онтарио, он завершил карьеру хоккеиста. Он работает полный день на стройке и проходит «постоянное обучение по эксплуатации тяжёлого оборудования, а также административным аспектам своей новой профессии», — сказано в документах.

Именно поэтому хоккеисту разрешили пропустить досудебные разбирательства, как и четырём другим фигурантам, но по другим причинам. Работой на стройке, как сообщает источник, Форментон хочет оплачивать услуги адвоката.