Светлов рассказал, как изменится средняя результативность матчей КХЛ в новом сезоне

Олимпийский чемпион — 1988, чемпион мира — 1986, участник тренерского совета ФХР Сергей Светлов оценил результативность на старте нового сезона КХЛ и заявил, что с течением сезона среднее количество шайб в матчах должно возрасти из-за большего количества выходных дней у хоккеистов.

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