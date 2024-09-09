«Фанаты паникуют». У российской суперзвезды НХЛ серьёзные психологические проблемы?

За Илью Сорокина тревожно.

Прошлый сезон стал худшим в карьере для Ильи Сорокина — одного из талантливейших вратарей современности. Когда «Айлендерс» возглавил легендарный голкипер Патрик Руа, казалось, что это идеальная ситуация для россиянина. Поработать вместе с одним из лучших хоккеистов твоего амплуа — что может быть лучше?!

Но всё обернулось кошмаром. Сорокин не просто провёл худший сезон в НХЛ. Он выпал из старта, проиграв конкуренцию 36-летнему Семёну Варламову. Когда тебя сажает в запас главный тренер, это неприятно. Но когда тебя сажает в запас легендарный вратарь… Это может стать серьёзным ударом. И, кажется, для Сорокина этот удар оказался не последним.

На днях известный инсайдер НХЛ Эллиотт Фридман рассказал о том, что Илья сейчас «борется с какой-то проблемой». Но с какой именно — непонятно.

«Я немного задаюсь вопросом, и, очевидно, трудно говорить об этом в межсезонье, посмотрим, но я думаю, что Сорокин с борется с какой-то проблемой. «Островитяне», очевидно, очень скрытные. Лу Ламорелло, очевидно, очень скрытный. Я слышал, что Сорокин с чем-то борется. Не знаю, насколько это серьёзно или нет, агент ничего не говорит из уважения к Ламорелло. Я отправил запрос в «Айлендерс», но они ничего не говорят», — сказал Фридман в подкасте 32 Thoughts.

Судя по словам инсайдера, проблема Сорокина может быть связана с совершенно разными сложностями. Возможно, дело в травме. А может быть, вратарю сейчас приходится бороться с серьёзными психологическими сложностями.

Стоит понимать, что до прихода Руа в «Айлендерс» в январе Сорокин был самым «загруженным и работающим» вратарём НХЛ. Когда командой руководил Лэйн Ламберт, по воротам Ильи в среднем за матч бросали чаще, чем по воротам любого другого голкипера лиги. В восьми встречах Сорокину приходилось сталкиваться с 40+ бросками.

Когда пришёл Руа, россиянину стало чуточку легче. Количество таких матчей сократилось в два раза — лишь в четырёх встречах «Айлендерс» допускали 40+ бросков по владениям Сорокина.

Это, однако, несильно помогло. Сорокин в итоге сыграл 56 матчей, одержав 25 побед и в среднем отразив 90,9% бросков при коэффициенте надёжности 3,01. Сезон-2023/2024 стал однозначно худшим для Ильи — прежде вратарь ни разу не опускался ниже показателей в 91,8% отражённых бросков и КН 2,40.

Кроме того, он оформил лишь два «сухаря».

Ещё год назад их было шесть. Сезоном ранее — и вовсе семь.

В итоге Сорокин потерял место в старте, уступив его Варламову. Руа доверил Илье начать одну встречу плей-офф, но тот запустил сразу три шайбы после 14 бросков и завершил матч уже на 28-й минуте.

Больше он не выходил на лёд в постсезоне.

В голову полезли закономерные вопросы. Неужели Сорокин так резко регрессировал? Может быть, ему не подходит стиль игры, который ставит Руа? А вдруг у Ильи вообще конфликт с великим вратарём?

Но на самом деле ответы на них куда проще, чем кажется. Было видно, что Руа доверяет Сорокину. Просто Илья не тянет. Почему? А тут очень вероятное предположение.

«К концу прошлого сезона Сорокин явно устал и многие из голов пропустил из-за «глюков» психики и переутомления, а не из-за игровых качеств. Это не его вина, так как кошмарные действия тренеров и травмы защиты привели к его интенсивной нагрузке», — пишет The Hockey Writers.

Хоть его и не добавляли в список травмированных, может быть, у Ильи действительно есть повреждение, с которым ему приходилось бороться — в том числе и в ходе межсезонья. Но, кажется, у Сорокина действительно могли возникнуть психологические сложности из-за нагрузки. Пока мы восхищались тем, как Илья вытаскивает матч за матчем для «Айлендерс», усталость накапливалась и ждала момента, когда заявить о себе.

Косвенно это в середине августа подтвердил и генеральный менеджер «островитян» Лу Ламорелло: «Мы должны выполнять свою работу, чтобы убедиться, что наши вратари находятся в положении, позволяющем им играть наилучшим образом. Мы должны быть более привержены тому стилю игры, в котором Сорокин сможет добиться максимальных успехов, что он уже неоднократно демонстрировал».

Каким бы классным ни был вратарь, очевидно, что он не сможет всегда тащить.

Очевидно, что накопленное точно однажды «выстрелит» — в самый неподходящий момент.

Пока непонятно, что будет дальше. Сначала нужно понять, действительно ли у Сорокина есть какое-то повреждение или нет. Какие-то ответы мы можем получить, когда начнутся предсезонные матчи.

«Он, скорее всего, получит минимальное время на предсезонке — возможно, всего несколько раз появится минут на 30 в течение шести матчей, поэтому болельщикам не стоит паниковать, если ему потребуется немного больше времени, чем другим вратарям, чтобы появиться в рамке», — предположил The Hockey Writers. Возможно, даже придётся подождать первых матчей регулярки.

Примечательно, что Сорокин даже пропустил Fanatics Fest в середине августа — спортивный фестиваль в Нью-Йорке, на который вратарь должен был приехать.

На крайний случай у «Айлендерс» есть временная альтернатива. Если Варламов не потянет роль первого номера, пока Сорокин отсутствует, место в воротах может занять Маркус Хёгберг — голкипер сборной Швеции, с которым «Айлендерс» подписали контракт в мае.

Впрочем, The Hockey Writers успокаивает, утверждая, что Илья будет готов к старту сезона.

«Когда такой авторитетный инсайдер и журналист сообщает эту новость, понятно, что фанаты «Айлендерс» паникуют. Однако так быть не должно. Сорокин почти не пропускал матчи в ходе своей карьеры, и тот факт, что «островитяне» играли с ним в плей-офф, доказывает, что любая потенциальная травма никогда не была такой серьёзной. Если только в это межсезонье не вылезет новое повреждение, фанаты «Айлендерс» могут быть уверены, что Сорокин будет в стартовом составе 10 октября», — написало издание.

Если Илья на самом деле борется с травмой, хочется пожелать ему здоровья и понадеяться, что он успеет полностью восстановиться к старту сезона.

Однако вне зависимости от того, есть ли у Сорокина повреждение или нет, «Айлендерс» стоит задуматься над тем, как облегчить работу своему вратарю. Да, он получает за это деньги, и деньги большие, но никогда нельзя забывать о том, как переутомление и постоянные нагрузки могут навредить человеку. Ведь Илья в первую очередь человек.

Сорокин достаточно сделал для «Айлендерс», чтобы ему дали время и возможность прийти в себя и сделать это в спокойствии. Илье точно предоставят такой шанс, а он, хочется надеяться, сполна воспользуется им. Ведь важно помнить о необходимости нормально отдыхать — как физически, так и психологически. Перезагружаться. Беречь себя. Не забывать о том, что переработки, переутомление и недостаток отдыха неизбежно будут вредить психике и моральному состоянию.

И касается это далеко не только Ильи.