«Спартак» отыгрался с 0:2 и одержал волевую победу над минским «Динамо»

Московский «Спартак» одержал волевую победу над минским «Динамо» (5:2) в домашнем матче FONBET Чемпионата КХЛ.

В первом периоде минчане вышли вперед благодаря дебютному голу за клуб Диллона Дюбе, а также шайбе Романа Горбунова. Дюбе ассистировал Вадим Шипачев — это первый балл результативности для 37‑летнего нападающего в форме минского «Динамо».

Гостям не удалось удержать преимущество — форвард «Спартака» Михаил Мальцев отличился трижды, еще по шайбе забросили Адам Ружичка и Павел Порядин.

С 5 очками «Спартак» возглавил турнирную таблицу Западной конференции, минский клуб с 2 очками после двух матчей идет 9‑м.

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КХЛ. Регулярный чемпионат

«Спартак» (Москва) — «Динамо » (Минск) — 5:2 (0:2, 4:0, 1:0)

Голы: Мальцев, 24:49 (бол.), 32:50, 43:26. Ружичка, 36:57. Порядин, 37:47. — Дюбе, 7:37. Горбунов, 12:39 (бол.).