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Тренер Крикунов назвал громким событием переход хоккеиста Кулемина в "Оттаву"

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Крикунов назвал громким событием переход 38-летнего российского нападающего Николая Кулемина из «Салавата Юлаева» в клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Оттава Сенаторз». При этом Крикунов считает, что Кулемину будет трудно показать себя на высоком уровне. Слова тренера приводит Legalbet.

Тренер Крикунов назвал громким событием переход хоккеиста Кулемина в "Оттаву"
© РИА Новости
«Серьезно заявить о себе уже в 38 лет ему будет сложно. Возраст дает о себе знать. Но приглашение «Оттавы» — это удивление. Громкое событие для российского хоккея. Для Канады это тоже громкая новость. Видимо, не хватает своих игроков, раз взяли 38-летнего россиянина», — сказал Крикунов.

Специалист подчеркнул, что уехать в НХЛ можно в любом возрасте, если следить за собой и поддерживать хорошую форму.

«Игорь Ларионов и Сергей Федоров тоже долго играли. Все возможно, если ты за собой следишь! Но 38 лет — это предельный возраст для профессионального хоккея», — сказал Крикунов.

Кулемин подписал пробный контракт с «Оттавой» и присоединится к тренировочному лагерю команды накануне нового сезона.

Ранее нападающий выступал в НХЛ за «Торонто Мэйпл Лифс» и «Нью-Йорк Айлендерс», после чего вернулся в Россию, где играл за «Салават Юлаев» и «Металлург».

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