«Авангард» одержал третью победу на старте сезона КХЛ, обыграв «Ак Барс»

Омский «Авангард» на своем льду добился победы в матче FONBET Чемпионата КХЛ с казанским «Ак Барсом» (4:1).

Гости открыли счет уже через 19 секунд после стартового вбрасывания, отличился Ник Петан. Однако «Авангарду» вскоре удалось отыграться благодаря голу Александра Филатьева.

За пять минут до окончания основного времени 20‑летний Филатьев забросил свою вторую шайбу в этом матче, она стала победной. Окончательный результат в заключительные две минуты игры установили Семен Чистяков, поразивший пустые ворота «Ак Барса», и Игорь Мартынов.

«Авангард» одержал третью победу в трех матчах на старте сезона и с 6 очками возглавляет Восточную конференцию КХЛ. «Ак Барс» (2 очка) идет на 9‑й позиции.