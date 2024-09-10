Бывший тренер сборной раскритиковал российскую систему подготовки хоккеистов

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов раскритиковал российскую систему подготовки хоккеистов. Его слова приводит Metaratings.

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«Наша молодежь то ли недоученная, то ли таланта маловато. То ли это новое поколение, которое больше играет в компьютер, чем во дворах, как раньше», — заявил Крикунов. Он добавил, что в стране много хоккейных школ, команд и катков, но уровень молодых игроков недостаточно высок. «Проблема в тренерских кадрах? Не знаю. Вот смотрите: Финляндия — пять миллионов население страны, а они олимпийские чемпионы. У нас одна Москва в три раза больше! Где-то в методике подготовки игроков у нас, возможно, есть проколы», — подытожил Крикунов.

Крикунов работал со сборной России с 2004 по 2006 год, приведя ее к бронзовым медалям чемпионата мира-2005. На клубном уровне тренер возглавлял ряд российских и зарубежных команд, в числе которых казанский «Ак Барс» и московское «Динамо». Вместе с последним специалист становился чемпионом России.