В США состоялись похороны Джонни и Мэттью Годро

В воскресенье в Брумоле, штат Пенсильвания, состоялась частная панихида для близких родственников и друзей Джонни и Мэттью Годро, трагически погибших 29 августа.

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На похоронах собрались семья, друзья, а также официальные лица лиги, включая комиссионера НХЛ Гэри Беттмэна, исполнительного директора ассоциации игроков НХЛ Марти Уолша. От клуба «Коламбус Блю Джекетс» было 60 игроков и сотрудников во главе с генеральным менеджером Доном Уодделлом и тренером Дином Эвасоном.

«Калгари Флэймз» представляли президент по хоккейным операциям Дон Малони, генеральный менеджер Крейг Конрой и игроки Микаэль Баклунд, Блейк Коулман и Расмус Андерссон. Бывший генеральный менеджер «Калгари» Брэд Треливинг и бывший президент «Флэймз» по хоккейным операциям Брайан Берк также присутствовали вместе с тренером «Бостон Брюинз» Джимом Монтгомери.

Среди скорбящих также были бывшие товарищи Джонни по команде Мэттью Ткачук, Сэм Беннетт, Ти Джей Броди, Якоб Маркстрём, Крис Танев, Патрик Лайне. Вместе с Лайне от «Монреаль Канадиенс» были президент по хоккейным операциям Джефф Гортон, тренер Мартен Сан-Луи, игроки Коул Кофилд, Кейден Примо, Майк Мэтисон. Церемонию посетили Сет Джонс и Коннор Мёрфи из «Чикаго» и Дилан Ларкин из «Детройта».