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В США состоялись похороны Джонни и Мэттью Годро

В воскресенье в Брумоле, штат Пенсильвания, состоялась частная панихида для близких родственников и друзей Джонни и Мэттью Годро, трагически погибших 29 августа.

В США состоялись похороны Джонни и Мэттью Годро
© Чемпионат.com

На похоронах собрались семья, друзья, а также официальные лица лиги, включая комиссионера НХЛ Гэри Беттмэна, исполнительного директора ассоциации игроков НХЛ Марти Уолша. От клуба «Коламбус Блю Джекетс» было 60 игроков и сотрудников во главе с генеральным менеджером Доном Уодделлом и тренером Дином Эвасоном.

«Калгари Флэймз» представляли президент по хоккейным операциям Дон Малони, генеральный менеджер Крейг Конрой и игроки Микаэль Баклунд, Блейк Коулман и Расмус Андерссон. Бывший генеральный менеджер «Калгари» Брэд Треливинг и бывший президент «Флэймз» по хоккейным операциям Брайан Берк также присутствовали вместе с тренером «Бостон Брюинз» Джимом Монтгомери.

Среди скорбящих также были бывшие товарищи Джонни по команде Мэттью Ткачук, Сэм Беннетт, Ти Джей Броди, Якоб Маркстрём, Крис Танев, Патрик Лайне. Вместе с Лайне от «Монреаль Канадиенс» были президент по хоккейным операциям Джефф Гортон, тренер Мартен Сан-Луи, игроки Коул Кофилд, Кейден Примо, Майк Мэтисон. Церемонию посетили Сет Джонс и Коннор Мёрфи из «Чикаго» и Дилан Ларкин из «Детройта».

Хоккей
Марти Уолш
Дин Эвасон
Джефф Гортон
Брэд Треливинг
Расмус Андерссон
Ти Броди
Сет Джонс
Сэм Беннетт
Мэттью Ткачук
Якоб Маркстрем
Коннор Мерфи
Гэри Беттмэн
Дилан Ларкин
Джонни Годро
Патрик Лайне
Микаэль Баклунд