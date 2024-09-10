"Лада" обыграла московское "Динамо" в матче КХЛ

Тольяттинская "Лада" со счетом 6:3 обыграла московское "Динамо" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Тольятти.

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Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Остап Сафин (3-я минута), Егор Черников (8), Владислав Семин (19), Магомед Шараканов (30), Никита Попугаев (41) и Никита Михайлов (60). У проигравших отличились Даниил Пыленков (7), Максим Джиошвили (34) и Максим Комтуа (56). После четвертого гола "Лады" у "Динамо" произошла замена вратаря: вместо Максима Моторыгина на лед вышел Хантер Миска.

В составе "Динамо" дебютировал в КХЛ 17-летний нападающий Иван Рябкин. Первую игру за бело-голубых провел защитник Антон Сизов. Игру пропустил форвард столичной команды Антон Слепышев.

"Лада" одержала 1-ю победу в текущем чемпионате. Команда из Тольятти набрала 2 очка и занимает 8-е место в таблице Восточной конференции. "Динамо" потерпело 2-е поражение и с 2 очками располагается на 10-й строчке в Западной конференции.

В следующем матче "Лада" 13 сентября на выезде сыграет с подмосковным "Витязем". "Динамо" 12 сентября в гостях сыграет со столичным "Спартаком".