В НХЛ оценили шансы сборной России на участие в Олимпийских играх-2026

Заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли не ожидает участия сборной России на Олимпийских играх 2026 года, поскольку Международный олимпийский комитет (МОК) запретил выступать спортсменам из России на ОИ-2024 в Париже.

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«Во время Олимпийских игр в Париже МОК не разрешил российской сборной выступать. Я ожидаю, что то же самое правило будет применяться к зимним Олимпийским играм в 2026 году», — приводит слова Дэйли TSN.

Как сообщает TSN, Дэйли допустил участие сборной России, если «произойдёт резкое изменение мировых событий».

Сборная России пропускает чемпионаты мира по хоккею с 2022 года. Команда успела сыграть на Олимпиаде в том же году до отстранения, где заняла второе место. Официальное решение по допуску сборной России к участию в Олимпийских играх ожидается не раньше февраля-марта 2025 года.