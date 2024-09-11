«Салават Юлаев» обыграл «Автомобилист» в матче КХЛ

Уфимский «Салават Юлаев» победил екатеринбургский «Автомобилист» в домашнем матче регулярного сезона FONBET Чемпионата КХЛ.

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Встреча завершилась со счетом 5:3 (1:1, 2:0, 2:2).

В составе уфимской команды дубль сделал Александр Шаров, также голами отметились Джошуа Ливо, Александр Хмелевский и Григорий Панин. У «Автомобилиста» шайбы на счету Ника Меркли, Данила Романцева и Стефана Да Косты.

«Салават Юлаев» набрал 6 очков и поднялся на второе место в таблице Восточной конференции. «Автомобилист» (4 очка), располагается на третьей строчке.

В следующем матче «Салават Юлаев» и «Автомобилист» снова сыграют между собой. Встреча пройдет в Екатеринбурге 14 сентября.