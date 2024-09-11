Тотальное разочарование. Почему «Сибирь» так плоха на старте регулярки?

Если реализация ещё может прийти, то что делать с игрой в обороне и безответственностью?

До вчерашнего дня в лиге было две команды, которые пока не разжились очками – «Лада» и «Сибирь». Но тольяттинцы вчера продемонстрировали образцовую заряженность и стремительность, смяв «Динамо» в первом периоде, тем самым предопределив исход встречи. Во втором матче игрового дня между ЦСКА и «Сибирью» подобного не произошло – новосибирцы в гордом одиночестве прописались на дне таблицы, да ещё и пропустили восемь.

Давайте вспомним все три матча новосибирцев, а также попробуем разобраться, в чём кроются проблемы.

Стартовый матч с «Авангардом» получился боевым под стать дерби: «Сибирь» на равных играла с более классным соперником, зачастую переигрывая его и проводя добротные позиционные атаки, но удаление в конце встречи поставило крест на перспективе увезти очки из Омска.

Тот матч, несмотря на результат, вызвал больше положительных эмоций, потому что поражение на старте само по себе не страшно, а подобие какого-то рисунка мы увидели. Ничего – с играми всё придёт.

Второй матч в Екатеринбурге ожидался более сложным, он таким, собственно говоря, и выдался, но здесь больше подходят слова о недоумении и кошмаре. Шайба в первой смене, когда Анатолий Голышев «обдурил» вставших оборонцев «Сибири», ещё один гол до перерыва, ноль сто́ящих моментов и выступление Сергея Широкова в перерыве стали квинтэссенцией происходящего на льду.

«Нам всё надо поменять кардинально, потому что мы играем вообще не пойми во что, это даже летним хоккеем не назвать. Если мы будем так продолжать играть — нам 10 [шайб] забросят», — сказал капитан новосибирцев в перерыве.

Во втором периоде «Сибирь» побежала, однако созданные моменты в эквиваленте xG стоили гроши. Зато «покуражиться» решил лидер новосибирцев – Тейлор Бек. Канадец в момент перехода из обороны в атаку зачем-то начал выдумывать «хитрую» передачу за спину в момент смены команды, которая была прочитана «Автомобилистом», а уже через несколько секунд Ник Эберт легко переиграл Красоткина.

Перед матчем с ЦСКА у «Сибири» было четыре дня, и были надежды, что команда выйдет другая, нежели в Екатеринбурге. Несмотря на пропущенную шайбу на старте, подопечные Епанцинцева хорошо смотрелись, но вновь подвела та самая реализация.

После шайбы Широкова во втором периоде «Сибирь» завелась, заработала четыре минуты большинства, но убойные моменты Гоголева и Белоусова закончились ничем.

А в третьем периоде начался акт постановки в жанре трагикомедии – «Сибирь» развалилась на глазах, по итогу пропустив аж шесть шайб. Досталось даже Антону Красоткину, который начал матч в роли запасного. А камера, выхватившая не понимающие действительность глаза Антона, показала взгляд болельщиков новосибирской команды на это «представление».

Перейдём к причинам.

Реализация

Да, о ней много спрашивали журналисты и болельщики ещё по ходу турнира в Омске, но главный тренер, руководство и игроки спокойно убеждали – придёт со временем. Генеральный менеджер новосибирцев Виктор Меркулов в интервью перед началом сезона сказал на это: «Я бы начал нервничать, если бы у нас моментов не было: всё из рук валится, непонятно, во что мы играем. Но видно, что и шайбу держим, и моменты создаём. Да, с реализацией есть проблемы, однако время есть, чтобы это поправить».

На самом деле, кажется, что эта проблема – наиболее разрешимая, как бы парадоксально это ни звучало. Моменты у «Сибири» действительно есть, вчера их было немало, но завершение их, мягко говоря (очень мягко), оставляет желать лучшего.

Игра в обороне

Стоит начать с того, что оборона «Сибири» в последние годы почти не видоизменяется – всё те же на манеже. При Мартемьянове система их игры была понятна – минимизируем риск, не чураемся выбрасывать по стеклу, вглубь зоны атаки подключаемся только при условии взаимозаменяемости с нападающим. После прихода Немировски это кардинально поменялось, потому что Дэвид приветствовал подключения в атаку, а также выход через пас при любых обстоятельствах. Немировски уволили – пришёл (переместился на другую должность) Сергей Кривокрасов, которому в той ситуации было не до красоты – играем сверхнадёжно. Сейчас пришёл Епанчинцев, который вновь требует выход через пас.

К чему это всё сказано? Может быть, у оборонцев «Сибири» такой винегрет в голове, что они не понимают уже, что делать? Сам по себе выход из обороны через пас – это хорошо, приветствуется, на такое болельщики и обыватели с удовольствием посмотрят.

Но сколько вчера пропустила «Сибирь» при неправильном выходе из зоны? Две шайбы – первая, когда из-за этого удалился Яковлев, а Абрамов сразу реализовал, вторая – когда Денис Гурьянов забрасывал дебютную за ЦСКА. Образец безрассудности подключений в атаку показал вчера Илья Морозов, который по делу до этого пропустил два матча, так как его игра на турнире в Омске заставляла холодный пот течь по лбу. С какой целью Илья на третьей минуте идёт вглубь зоны, чтобы ударить оппонента? Наверное, вопрос останется без ответа.

Вспомним вновь шайбу Гурьянова, где он потерял позицию, а также момент во втором периоде, когда Морозов в простой ситуации не удержал шайбу, а потом проиграл в скорости нападающему армейцев. Видимо, одного из самых дорогих защитников мы увидим нескоро в составе.

Игра легионеров

В таком клубе, как «Сибирь», легионеры должны решать исходы матчей и быть лидерами. Что ж, исход они решают, но есть один нюанс.

Энди Андреофф в прошлом сезоне тяжело вкатывался в сезон, проходил период адаптации, однако ближе к ноябрю начал находить свою игру. Сейчас игра Энди – абсолютно идентичная сентябрю-октябрю прошлого года. Правда, на адаптацию это уже не спишешь. Показательны слова комментатора вчерашнего матча – «а где Энди Андреофф?» Процент выигранных вбрасываний у канадца просел до отметки ниже 50% (47%, если быть точным), та знаменитая игра под воротами никак не получается: ни трафика, ни добиваний.

О не самом простом характере Тейлора Бека хоккейная общественность узнала давно, но в «Сибири» он даёт результат, следовательно, можно потерпеть. Наиболее логичным будет начать задавать эти вопросы в момент, когда нет и результата. Про случай в Екатеринбурге было сказано выше, про эффективность в атаке поговорим сейчас. У Бека за три матча можно выделить ровно один отрезок – вчерашнее четырёхминутное большинство с ЦСКА, где он, пугая своим броском, сделал несколько поперечных передач.

Тревор Мёрфи – тоже персонаж не из простых, однако проблемы в обороне он нивелировал элитной игрой в атаке. Шайба Прохора Полтапова, когда за несколько секунд до этого Мёрфи безрассудно щёлкнул ему по щиткам и «отрезал» всю пятёрку, прилагается внизу. Зачем? С какой целью? Может быть, злость, а может быть, и безразличие.

«Сибирь» начинала сезон и похуже в своё время. Достаточно вспомнить сезон под руководством Юрзинова и Андриевского, когда команда проиграла на старте 12 матчей, потом наверстала и получила шанс на выход в плей-офф, но в конце сезона посыпалась подобно тому, что было в начале сезона.

Прошло три матча, впереди 65, ничего не потеряно ещё и близко, однако, когда плохо, надо так и говорить.

Если проблемы в реализации выглядят решаемыми, то зияющие дыры в обороне непонятно каким образом испарятся. А вопрос о безответственности и безрассудности некоторых персонажей нужно ставить ребром.