Нападающий пополнил состав «Сибири» в результате обмена с «Витязем»

Хоккейные клубы «Сибирь» и «Витязь» произвели обмен, в результате которого в Новосибирск переезжает 26-летний нападающий Владислав Кара, «Витязь» получает спортивные права на нападающего Павла Ениша. Также «Сибирь» получает денежную компенсацию. Об этом сообщает пресс-служба новосибирского клуба.

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В КХЛ Кара выступал за «Ак Барс», «Северсталь», «Спартак» и «Витязь», всего провёл 231 матч, в которых набрал 67 (34+33) очков. В прошлом сезоне на счету Владислава 52 матча, шесть заброшенных шайб и восемь результативных передач.