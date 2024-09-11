КХЛ вывела представителей ФХР из состава совета директоров лиги

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) вывела из состава совета директоров представителей Федерации хоккея России (ФХР). Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

Из состава совета директоров вышли генеральный директор ФХР Дмитрий Курбатов и председатель правления ФХР Аркадий Ротенберг. Также в связи с изменениями в руководстве "Сибири" представлять ее в совете директоров вместо Кирилла Фастовского будет Лев Крутохвостов.

КХЛ вышла из-под юрисдикции ФХР после принятия Госдумой законопроекта, дающего право профессиональным спортивным лигам организовывать соревнования с участием иностранных спортсменов, не завися при этом от международных спортивных федераций. Законопроект направлен на расширение прав лиг, повышение их автономии в целях проведения международных профессиональных спортивных соревнований и повышения готовности российских спортсменов выступать на международной арене.

Завершающим этапом выхода лиги из-под юрисдикции ФХР стало расторжение договора о делегировании прав на правоведение чемпионата России, который был закреплен за ней с 2008 года, а также первенства России среди юниорских команд (до 21 года).