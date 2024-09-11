Президент КХЛ прокомментировал возможное вступление в лигу клуба из Азербайджана

Президент КХЛ Алексей Морозов прокомментировал возможное вступление в лигу клуба из Азербайджана. Ранее Министр спорта России Михаил Дегтярёв на встрече с министром молодёжи и спорта Азербайджанской Республики Фаридом Гаибовым предложил Азербайджану присоединиться к Континентальной хоккейной лиге.

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