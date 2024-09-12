Экс тренер ЦСКА объяснил составляющие успеха «Локомотива» на старте сезона

Экс-тренер ЦСКА, трёхкратный обладатель Кубка Гагарина Равиль Якубов высказался о лидерстве «Локомотива» в Западной конференции регулярного чемпионата КХЛ. Ярославский клуб выиграл все три стартовых матча нового сезона.

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